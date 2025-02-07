Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatay seyre geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Şubat 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek 3 milyon 332 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 331 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.319,32 TL'den, çeyrek altın ise 5.513,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 7 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
7 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.318,94
Satış 3.319,32
7 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.466,00
Satış 5.513,00
7 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 10.932,00
Satış 11.027,00
7 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 21.796,00
Satış 21.962,00
17 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.866,25
Satış 2.866,64
Serbest piyasada gram altın 3.319,32 TL'den, çeyrek altın ise 5.513,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 7 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
7 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.318,94
Satış 3.319,32
7 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.466,00
Satış 5.513,00
7 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 10.932,00
Satış 11.027,00
7 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 21.796,00
Satış 21.962,00
17 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.866,25
Satış 2.866,64