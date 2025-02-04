İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri harekete geçti.FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 'Askeri Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen, 'ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile HTS irtibat kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.İzmir merkezli 5 ilde Ankara, Aydın, Hatay, Tokat, Malatya'da eşzamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.