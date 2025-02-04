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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 4.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 4.02.2025 - 10:35 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri harekete geçti.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 'Askeri Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen, 'ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile HTS irtibat kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İzmir merkezli 5 ilde Ankara, Aydın, Hatay, Tokat, Malatya'da eşzamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.