Samsung, One UI 7 tarihini açıkladı: İşte güncellemeyi alacak ilk modeller

Samsung, aylardır One UI 7 güncellemesini bekleyen kullanıcılarına müjdeli haberi verdi.Güney Koreli teknoloji devi, resmî bir açıklamayla One UI 7'nin kararlı sürümünün yayınlanacağı tarihi duyurdu.Kullanıcılar, yeni arayüze kavuşmak için artık çok beklemeyecek.Samsung'un paylaştığı blog gönderisine göre One UI 7 güncellemesi, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü resmi olarak yayınlanacak.Bu tarihte güncellemeyi, şirketin geçen yılki amiral gemisi modelleri alacak. Yeni modeller olan S25 serisi ise zaten yeni arayüzle birlikte geliyor.Galaxy S24Galaxy S24+Galaxy S24 UltraGalaxy Z Flip6Galaxy Z Flip7Samsung, One UI 7 güncellemesinin ilerleyen dönemlerde daha fazla Galaxy akıllı telefon ve tablete geleceğini de ekliyor.Bu cihazlar arasında S24 FE, S23 serisi, S22 serisi, S21 serisi Z Fold5, Z Flip5 ve Tab S10 serisi yer alacak. Ancak bu cihazlara güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.Elbette, One UI 7 sürümünü alan cihazlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Samsung'dan, hangi modellerin One UI 7 sürümünü alacağı konusunda henüz kesin bir bilgi gelmedi.A serisi, M serisi ve daha fazlası için de güncellemenin yayınlanması bekleniyor.