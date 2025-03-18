Bakan Tunç'tan açıkladı! Genel af olacak mı?

Genel af son dakika haberleri arasında yerini aldı. Bakan Tunç'un yaptığı açıklama doğrultusunda sorularına yanıt arayan hükümlü ve aileleri konuşmayı takip ediyor. Her yargı paketiyle birlikte gündeme gelen af yasasına net bir çizgi çekildi. Peki; genel af çıkacak mı? İşte, konuşmadan kesitler...Daha önce de Covid 19 izniyle ilgili bir çalışmanın yanlış anlaşıldığını dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af yasası hakkında şu sözlere yer verdi:Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Biz 'mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler' yapıyoruz. Mesela hasta hükümlüler; 'Cezaevinde ölmesin hükümlü' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı.Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Covid izniyle ilgili bir çalışma 'olabilir' dedik. Af mı geliyor? şeklinde birtakım yorumlara neden oldu. Oradaki husus tamamen Covid izni süreciyle ilgili.2020'de Covid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Covid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu. Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı.31 Temmuz 2023'te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir.Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil.Covid 19 izniyle ilgili sinyalleri verilen bu çalışma kısmi bir af olarak algılansa da Bakan Tunç her konuşmasında bunun bir af düzenlemesi olmadığını vurguluyor.Adalet Bakanlığı gündeminde ise 10. yargı paketi ve Yargı Reformu ile cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik ve 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlara dair düzenlemeler var.