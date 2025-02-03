TÜİK Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 seviyesine geriledi.Ekonomistlerin beklentisi ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,33 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 41,16 seviyesine gerilemesi yönündeydi.OCAKTA EN ÇOK ARTIŞ SAĞLIKTAAna harcama gruplarına bakıldığında TÜFE'de ocak ayında en çok artış yüzde 23,57 ile sağlıkta görüldü. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 7,66, eğitim yüzde 7,53, konut yüzde 7,34, lokanta ve oteller yüzde 6,50, eğlence ve kültür yüzde 5,49, ev eşyası yüzde 4,70, ulaştırma yüzde 4,20, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,86, haberleşme yüzde 2,14, alkollü içecekler ve tütün yüzde 1,02 arttı. Ocak ayında tek düşüş gösteren grup yüzde 5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu.Enflasyon 2024'ü yüzde 44,38 seviyesinde tamamlamıştı.MERKEZ BANKASI 2025 ENFLASYON TAHMİNİMerkez Bankası yıl sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini beklerken, Orta Vadeli Program'da yüzde 17,5 olarak belirlenmişti.