Skype için yolun sonu! Microsoft resmen açıkladı

İnternet çağının efsanevi iletişim platformlarından biri olan Skype resmen kapanıyor. Microsoft'un 2011'de büyük umutlarla satın aldığı uygulama, Mayıs 2025 itibarıyla tamamen kullanılamayacak. Şirket, Skype kullanıcılarının Microsoft Teams'e geçmesini öneriyor.Bir zamanlar MSN Messenger'ın halefi olarak görülen Skype, 2013'te MSN'in kapatılmasıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. Ancak son yıllarda FaceTime, WhatsApp ve Zoom gibi platformların yükselişi ile Skype, popülerliğini kaybetti. Microsoft, özellikle iş dünyasına yönelik geliştirdiği Teams uygulamasına odaklanarak Skype'ı gölgede bıraktı.XDA Developers'ın haberine göre Microsoft, Mayıs 2025'te Skype'ın fişini tamamen çekecek. Kullanıcılar, Microsoft hesaplarını kullanarak Teams'e giriş yapabilecek ve eski sohbetlerine buradan devam edebilecek.Şirket, Skype'ın önizleme sürümünde kullanıcılara şu mesajı göstermeye başladı:“Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams'te devam edin.”Microsoft, Skype sohbet geçmişi ve çağrı kayıtlarının ne olacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak, verilerini kaybetmek istemeyen kullanıcıların, Skype kapanmadan önce sohbet geçmişlerini yedeklemeleri öneriliyor.