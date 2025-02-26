İzmir'de terör progagandası yapanlara operasyon; 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yapan 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.