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Beyaz Gazete
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İzmir'de terör progagandası yapanlara operasyon; 5 gözaltı

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ekleme: 26.02.2025 - 09:27 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:28 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de terör progagandası yapanlara operasyon; 5 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yapan 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.