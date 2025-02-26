Batman’da silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi

Beşiri ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, yatak dolabına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Beşiri ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.İkamette yapılan aramada, yatak dolabı içerisinde döşek ve yorganlara gizlenmiş 2 adet AK-47 marka uzun namlulu silah, 6 adet AK-47 silah şarjörü, 1 adet 9.19 mm çaplı Glock marka tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 664 adet AK-47 fişeği, 350 adet 9.19 mm çaplı tabanca fişeği ve 50 adet 7.65 mm çaplı tabanca fişeği ele geçirildi.Operasyon kapsamında Ş.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.