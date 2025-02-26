Batman’da silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi
Beşiri ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, yatak dolabına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Beşiri ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
YATAK DOLABINA GİZLENMİŞ SİLAHLAR BULUNDU
İkamette yapılan aramada, yatak dolabı içerisinde döşek ve yorganlara gizlenmiş 2 adet AK-47 marka uzun namlulu silah, 6 adet AK-47 silah şarjörü, 1 adet 9.19 mm çaplı Glock marka tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 664 adet AK-47 fişeği, 350 adet 9.19 mm çaplı tabanca fişeği ve 50 adet 7.65 mm çaplı tabanca fişeği ele geçirildi.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Ş.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.