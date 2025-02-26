Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlar ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi uygulayacağı görüşü ve güven liman talebiyle rekor seviyelerde kalmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Şubat 2025 altın fiyatları...

Yatırımcının güvenli limanı altında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 515 bin lira, en yüksek 3 milyon 560 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 515 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.422,59 TL'den, çeyrek altın ise 5.742,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 26 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.422,04Satış 3.422,59Alış 5.691,00Satış 5.742,00Alış 11.380,00Satış 11.482,00Alış 22.695,00Satış 22.872,00Alış 2.916,66Satış 2.917,09