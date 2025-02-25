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MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 25.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:34 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, 'Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!' notunu düştüğü paylaşımında, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi