Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.İl il hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluİSTANBUL °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 12°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri öğle ve akşam saatlerinde yağmurluHATAY °C, 11°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 5°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 6°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı bulutluKONYA °C, 6°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 3°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 5°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 2°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 5°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 3°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -7°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 1°CParçalı bulutluVAN °C, -4°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 6°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 3°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu