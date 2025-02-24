Fransa'daki Rus konsolosluğuna molotof kokteylli saldırı!

Fransa'nın Marsilya kentindeki Rus Başkonsolosluğu yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.30 İTFAİYE VE KURTARMA BÖLGEDEFransa'nın Marsilya kentindeki Rus Başkonsolosluğu yakınlarında patlama meydana geldi. Olayın yerel saatle 08.00 civarında olduğu ve bölgeye yaklaşık 30 itfaiye ile kurtarma görevlisinin sevk edildiği belirtildi.Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, diplomatik temsilciliğin bulunduğu arazide patlama yaşandığını, olayda can kaybı ve yaralı olmadığını açıkladı.Reuters haber ajansının aktardığına göre Marsilya'daki Rus Konsolosluğu yakınlarında patlama sesi duyuldu.EKİPER OLAY YERİNDE!Yerel basının bildirdiğine göre itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.RBC haber ajansına göre Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu, patlamanın konsolosluk içinde meydana geldiğini açıkladı.ÖLÜ YADA YARALI YOK!Fransız basını, konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını açıkladı. Polise göre olayda ölü ya da yaralı yok.Saldırının Rusya Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümünde gelmesi dikkat çekti. (DHA)