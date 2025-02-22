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Beyaz Gazete
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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 22.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:35 / Editör: Fehmi Öztürk
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi