TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."