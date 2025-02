Trabzon’da 5 katlı binada toprak kayması: 1 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 5 katlı binanın arka kısmında bulunan ve kar yağışı nedeniyle yumuşayan toprak kütlesi binanın arasına döküldü.Yamaçtan koparak binanın 2. katına kadar çıkan toprak kütlesi bir evin mutfak duvarına ve binanın kolonlarında zarar verdi.Olayın yaşandığı sırada hasar alan mutfakta bulunan Muhittin Canım isimli bina sakini yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralı Muhittin C., bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Heyelan nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 kadın ve beraberindeki 3 çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartıldı.Toprak kayması sonucu binanın kolonları zarar görürken, olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından binanın çevresine şerit çekilerek, mühür vuruldu.Öte yandan, büyük bir gürültü ile yaşanan toprak kaymasında evin içinde mahsur kalan bina sakinlerinin çığlıkları güvenlik kamerasına yansıdı.Binada yaşayanlardan Arif Canım, babasının ayağından yaralandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Telefon ile arayarak göçük olduğunu söylediler. Geldiğimde binaya giriş yoktu. Herkesi itfaiye yardımıyla balkondan tahliye ettik. Bir yaralımız var.Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Sözün bitmiş olduğu noktadayız. Daha önce ufak heyelanlar olmuştu. Buraya müdahale edilemeyeceğini söylediler.Binada oturan 3 hane var. Babam ayağından hafif yaralandı. Durumu iyi. Toprak duvarı yıkarak mutfağa girdi. Mutfak hafriyat doldu. Babam masanın altında kalmış oradan çıkarmışlar.Bina sakinlerinden İlkay Kaya da, binanın kolonlarının kırıldığını dile getirerek şu sözleri kullandı:Biz geldiğimizde evdekileri tahliye ediyorlardı. Yaralımız vardı onu da ambulansla hastaneye gönderdiler. Çok şükür can kaybımız yok.Binanın kolonları kırıldı. Hafriyat kalktığı zaman hasara görülür ama şuanda görünen oturulacak bir vaziyette değil. Binaya giriş yok. Bina mühürledi. Her şeyimiz içeride kaldı.