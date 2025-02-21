Siirt'te kaçak avcılıkla mücadele: 30 bin lira para cezası

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaçak avcılık yapan 2 kişiye, toplamda 30 bin 766 lira idari para cezası kesildiği bildirilerek, "2 av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilme cezası uygulanmıştır." denildi.

Kaçak avcılıkla mücadele aralıksız bir şekilde sürdürülüyor..Bu kapsamda, kaçak avcılık yapan 2 kişiye, toplamda 30 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.Çalışmalara ilişkin detayları Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü paylaştı.Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte Pervari İlçesi Doğanköy, Düğüncüler, Yapraktepe kırsal alanlarında avlanan 2 kişiye ava kapalı alanda, avcılık belgesi olmadan, takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan toplamda 30 bin 766 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak avcılık faaliyeti esnasında takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan dolayı 2 av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilme cezası uygulanmıştır.