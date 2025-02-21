Bursa'da korku dolu anlar: 25 araç birbirine girdi

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.Gebze-Orhangazi İzmir kara yolunun Bursa Şehir Hastanesi mevkisinde, saat 09.00 sıralarında, buzlanma ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle 25 araç zincirleme kazaya karıştı. Araçlardan bazıları birbirine, bazıları ise bariyerlere çarptı.Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yolda kaza nedeniyle oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu dronla görüntülendi.Bursa Valiliği, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün ara verirken, Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü kent merkezi ve ilçeler ile Uludağ yolunda 106 makine ve 173 personel ile yolların kapanmaması için 24 saat dönüşümlü olarak kar temizleme çalışması yapıyor.Uludağ'da kar kalınlığının 120 santim olarak ölçüldüğünü açıklayan Meteoroloji yetkilileri, kayak merkezinde gecenin en düşük sıcaklığının eksi 11, Bursa kent merkezinde ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğünü belirtti.Bursa ve ilçelerinde kar yağışının bugün ve hafta sonu fazla etkili olmayacağı ifade edildi.