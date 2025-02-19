Tekirdağ’da masaj salonuna fuhuş baskını

Asayişi bozanlara geçit verilmiyor...Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik çalışma sonrası, masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde, fuhşa aracılık ettikleri ve yer temin ettikleri öne sürülen 5 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira, 2 bin 619 dolar, 665 euro ve 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.