Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle güney, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.İl il hava durumu:Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE -1°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıİSTANBUL 3°C, 7°CSabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKOCAELİ 4°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTEKİRDAĞ 1°C, 4°CKar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerin ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ 7°C, 12°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ADANA 9°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 9°C, 18°CÇok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA 3°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMERSİN 11°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu ile Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 1°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıESKİŞEHİR 0°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlıKAYSERİ 1°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 2°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.BOLU 0°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKASTAMONU -2°C, 0°CÇok bulutlu, aralık kar yağışlıSİNOP 2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE 3°C, 5°CYer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 0°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AĞRI -10°C, 0°CKar yağışlıERZURUM -6°C, 1°CYer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 3°C, 9°CÖğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN -6°C, 7°CÖğle saatlerinde hafif kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 3°C, 14°CYağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 4°C, 12°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN 5°C, 8°CÖğle saatlerinde yağmurluŞANLIURFA 5°C, 14°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı