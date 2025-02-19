İETT yolda kaldı! Yolcular mağdur oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar gerçek oldu ve İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle şehrin kuzey kesimlerinde yoğun şekilde hissedilen kar yağışı, Arnavutköy'de yolların beyaza bürünmesine neden oldu. Kar yağışı, sürücüler ve vatandaşlar için zorlu anlar yaşattı.Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar kayganlaştı ve trafik akışı durma noktasına geldi. Bu sırada bir İETT otobüsü yolda kaldı, yolcular mağdur oldu. Otobüsün ilerleyememesi sebebiyle yolcular, soğuk havada beklemek zorunda kaldı. Durum, bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekipler, yolları açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yoğun yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuluyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ilerleyen saatlerde de devam edeceğini belirtti. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve toplu taşıma kullanmaları tavsiye ediliyor.İstanbul genelinde kar yağışı ile birlikte hayatın olumsuz etkilenmemesi adına belediye ekipleri teyakkuzda. Özellikle ana arterlerde ve yokuşlu bölgelerde tuzlama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin kış lastiği kullanmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, araçlarında zincir bulundurmalarını önerdi.Kar yağışı, İstanbul'a özlenen manzaraları getirirken, günlük yaşamı da zorlaştırmaya devam ediyor.