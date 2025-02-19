Hurmanın Faydaları Nelerdir? Hurma Kaç Kalori? Sağlığa Yararlı mı?

Sağlıklı beslenme düşkünleri olarak Ramazan öncesi tüketebileceğimiz sağlıklı besinlerin peşine düştük. İşte bunlardan birisi de zengin içeriğiyle bir mucize olan Hurma. Ramazan’ın gelmesiyle daha çok sofralarımız da yer edecek olan hurmayı ne kadar tüketmeliyiz? Kimler daha çok tüketmeli? Fazlası zararlı mı? Organlarımız da ne gibi değişikliklere yararı oluyor? İşte çok daha fazlasıyla detaylar haberimizde…

HURMANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ!

Ramazan'ın gelmesiyle beraber evlerimize daha çok giren hurmanın faydaları saymakla bitmez. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Amerika ve Avustralya bölgelerin de yetişen Hurma özenle toplanarak sofralarımıza kadar bir mucize olarak geliyor. Özellikle Ramazan Ay'ında tercih edilmesinin bir nedeni de vücudumuzdaki neredeyse her organa yararı olmasından…

HURMA HANGİ ORGANLARIMIZA YARARLI? HANGİ VİTAMİNLERİ İÇERİYOR?

Hurma faydaları arasında A vitaminiyle göz sağlığı için oldukça önemli aynı zaman da bağışıklık sistemi için de önemli olan A vitaminin Cilt güzelliğini de desteklediğini söyleyebiliriz. İçerdiği C vitamininin antioksidan özelliği vardır, bununla beraber diş çürümelerini de önler. B1, B2 ve B6 Vitaminleri beyin fonksiyonlarını geliştirerek hafızayı güçlendirir ve nörolojik hastalıklara karşı koruyucu bir katman sağlar. Hurma içerdiği flor ile diş sağlığını güçlendirir ve diş etlerimizdeki katmanlara faydası dokunur.

İŞTE KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜREN O VİTAMİN!

Hurma'nın içerisinde olan Selenyum vitamini kanser hastalığının sebebi olabilecek virüsleri öldürerek size bir antioksidan olur. Kanser hastalığına yakalanma riskini azaltabilen Selenyum vitamini az besin de rastlanan bir vitamin türüdür.

BU MİKTARDAN FAZLA TÜKETİLMEMELİ!

ŞEKER HASTASIYSAN UZAK DUR!

Hurma Çeşitleri nelerdir?

Hurma Kaç Kalori?

Birçok besinle, sadece bir adediyle eş değer olan hurma günde 2-3 adetten fazla tüketilmemelidir. Sadece bir adedi bir porsiyon meyveyle eş değer olanher besin gibi fazlası zarar. Fazla tüketilmesi içerdiği yüksek şeker sebebiyle hızlı kilo alımına sebep olabilir. Özellikle diyet yapanlar ve şeker hastaları hurma tüketiminde porsiyonlara özellikle dikkat etmelidir.Hurma şeker hastalarının özellikle uzak durması gereken besinlerin başında geliyor. Doğası gereği çok fazla şeker içeren hurma işlenmiş olsa dahi şekerinden ödün kaybetmiyor.Hurma çok fazla türe sahip olan bir meyvedir. Sahip olduğu özelliklere göre birçok farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Bazı hurma çeşitleri şu şekilde sıralanabilir;-Mecdül hurması açık kahverengidir. Büyük ve bol etli bir yapıya sahiptir. Medine'de yetişmektedir. Kudüs hurması olarak da adlandırılmaktadır. İçinde folik asit, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve fosfor bulundurması sebebiyle çok faydalıdır. Ayrıca en çok tercih edilen türdür.-Medine mebrumise ince bir yapıya sahiptir.-İran hurması koyu bir renge sahiptir. Yumuşak ve bol etli bir yapıya sahiptir. İçindeki şeker miktarı fazla değildir.-Tunus hurması açık kahverengidir. Uzun bir yapıya sahiptir. Tunus hurması şekerinin az olmasıyla diyabet hastaları tarafından oldukça tercih edilmektedir.-Cennet hurması genellikle Trabzon hurması olarak da adlandırılmaktadır. Cennet hurması A,B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindirgenellikle tok tutma özelliğiyle diyet yapanların favori ara öğünü haline gelmiştir. Hurma kaç kalori sorusu da bu noktada devreye girer. Diyetisyenler tarafından da sınırlı tüketildiği takdirde önerilmekte olanyaklaşık 29 kaloridir. Diyabet rahatsızlığı bulunmayan kişiler hurma tüketimine dikkat etmelidirler. Bunun dışında zayıflamak isteyen kişiler de hurma sayısını fazla kaçırmamalıdır.