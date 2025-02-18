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Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ekleme: 18.02.2025 - 09:15 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:17 / Editör: Edin Uslu
Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesine 127 bin kilometre mesafede olduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem