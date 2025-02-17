Başvuru yağıyor! Günlük kaç tl ödenecek?

4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla tanıtılan ve başvuruları 10 Şubat'ta başlayan İŞKUR Gençlik Programı'na yoğun ilgi gösteriliyor.Programın, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, becerilerini geliştirmeyi ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan aktif iş gücü programı olduğunu belirtildi.Devlet üniversiteleriyle işbirliği içinde yürütülen program, öğrencilere hem maddi destek sağladığını hem de çalışma disiplini kazandırıyor.İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, genç işsizliğiyle mücadelenin, ülkenin önemli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret ederek, bu konuda bugüne kadar önemli mesafe kat edildiğini, 2020'de yüzde 25,3 olan genç işsizlik oranını 2024'te yüzde 16,3'e düşürdüklerini anlattı.'GENÇ İŞSİZLİK AZALACAK'Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Güneş, 'İŞKUR Gençlik Programı'nı, öğrencilerin güvenli bir ortamda, okudukları üniversitelerinde, iş gücü piyasasına girişte onlara kolaylık sağlayacak, deneyim kazanacakları, orta ve uzun vadede genç işsizliği azaltacak bir hizmet olarak görüyoruz.' dedi.Programa, 18 yaşını dolduran, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören öğrencilerin başvurabildiğini belirten Güneş, ailesiyle yaşayan öğrenciler için hane gelirinin net asgari ücretin 3 katını aşmaması gerektiğini, yurtta kalan öğrencilerin ise bu şarttan muaf tutulduğunu söyledi.Güneş, programa kabul edilecek öğrencilerin, üniversite tarafından noter huzurunda yapılacak kurayla belirleneceğini duyurdu.BAŞVURU YAĞIYORPrograma başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlendiğini dile getiren Güneş, bu nedenle her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu, başvuruların ise 5 gün sürdüğünü kaydetti.Güneş, öğrencilerin programa ilgisinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, '54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru alındı. Devam eden başvurular da var, önümüzdeki günlerde açılacak programlar da bulunmaktadır.' diye konuştu.GÜNLÜK BİN 183 TL ÖDEMEGüneş, programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira ödendiğini ve öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortasının da İŞKUR tarafından yapıldığını söyledi.Öğrencilerin haftada en az 1, en fazla ise 3 gün programa katılabildiklerini ifade eden Güneş, bir öğrencinin en fazla 140 gün programdan faydalanabileceğini belirtti.Güneş, programa dahil olan öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde bir engel olmadığını da sözlerine ekledi.