Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı rekorlar kapatırken yeni haftanın ilk gününde de yine zirveyi gördü. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Şubat 2025 altın fiyatları...
Altın fiyatları durdurulamıyor. Rekor üstüne rekor kırdığı geçen haftanın ardından altın yeni haftanın ilk gününde de uçuşunu sürdürüyor. Kapalıçarşı borsasında cuma günü kapanışta son olarak 3.360 TL'den işlem gören gram altın 17 Şubat Pazartesi günü itibarıyla 3.374 TL satış fiyatıyla rekor seviyeden alıcı buluyor. İşte 17 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları...
17 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.374,68
Satış 3.374,97
17 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR
Alış 5.615,00
Satış 5.661,00
17 ŞUBAT 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 11.231,00
Satış 11.321,00
17 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 22.393,00
Satış 22.549,00
17 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.374,68
Satış 3.374,97
17 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR
Alış 5.615,00
Satış 5.661,00
17 ŞUBAT 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 11.231,00
Satış 11.321,00
17 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 22.393,00
Satış 22.549,00