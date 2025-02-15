Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeylı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu