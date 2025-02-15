Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeylı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı bulutluHATAY °C, 14°CParçalı bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 10°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı bulutluKONYA °C, 11°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 15°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 9°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CParçalı bulutluARTVİN °C, 9°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -1°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 4°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 2°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 8°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu