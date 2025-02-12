MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara dair son bilgileri paylaştı, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu."VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."