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MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Ekleme: 12.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:50 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara dair son bilgileri paylaştı, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi