Peş peşe korkutan depremler! Beşik gibi...

Ege Denizi'nde saat 08.58'de, 4,7, 09.39 ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.ART ARDA DEPREMLERAFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 11,12 kilometre derinlikte meydana geldi.