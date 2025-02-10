Şişe şişe sahte içkiyle yakaladılar

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Zeytinburnu İlçesi'ne bağlı Veliefendi ve Sümer Mahalleleri'nde sahte içki ve sahte alkol satışı yapılan iki adresi tespit etti ve adreslere operasyon düzenledi. Sahte içki ve sahte alkol satışı yapan R.E. ve S.Ş. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; farklı ebatlarda şişeler içerisinde toplam 80 litre sahte alkol ve sahte içki ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.