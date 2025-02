Samsung kullanıcılarına müjde! O özellikler eski telefonlara da geliyor

Samsung, One UI 7.1 güncellemesi ile eski Galaxy modellerine Galaxy S25 serisindeki gelişmiş kamera özelliklerini getireceğini açıkladı. Güncelleme kapsamında yapay zeka destekli kamera modu, Log Video formatı, 10-bit HDR video kaydı ve sanal diyafram gibi profesyonel özellikler, eski telefonlara sunulacak.

Samsung, yeni One UI 7.1 güncellemesi ile eski Galaxy modellerine Samsung Galaxy S25 serisinde bulunan gelişmiş kamera özelliklerini getiriyor. Kamera deneyimini önemli ölçüde geliştirecek bu güncelleme, kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme ve profesyonel düzenleme seçenekleri sunacak.Güncelleme ile birlikte kullanıcılar, 10 yeni fotoğraf filtresine kavuşacak. Bu filtrelerin altı tanesi retro tarzda olacak ve renk sıcaklığı ile kontrast gibi ayarlarla kişiselleştirilecek. Ayrıca yapay zeka destekli yeni bir kamera modu sayesinde her ortamda profesyonel kalitede fotoğraflar çekmek mümkün hale gelecek.Samsung, profesyonel video prodüksiyonlarında kullanılan Log Video formatını eski Galaxy modellerine de sunacak. Bu format sayesinde kullanıcılar, renkleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak ve videolarını doğrudan telefon üzerinden ya da DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro gibi profesyonel yazılımlarla düzenleyebilecek.Daha canlı ve gerçekçi görüntüler sunan 10-bit HDR video kaydı da güncellemeyle birlikte standart hale gelecek.Galaxy S25 serisi ile tanıtılan sanal diyafram özelliği de One UI 7.1 güncellemesi sayesinde eski modellere de geliyor. Bu işlev, profesyonel kameralardaki gibi arka plan bulanıklığını (bokeh efekti) ayarlayarak daha doğal ve estetik portreler çekmeyi mümkün kılıyor.Henüz bu gelişmiş kamera özelliklerinin hangi eski Galaxy modellerine sunulacağı kesinleşmiş değil. Donanımsal farklılıklar nedeniyle tüm cihazların aynı özelliklere sahip olamayacağı düşünülüyor. Ancak Samsung'un en azından amiral gemisi modellerini ve belirli üst segment Galaxy serisi cihazlarını bu yeniliklerden faydalandırması bekleniyor.