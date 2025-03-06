CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Özgür Özel’i ağırlamak için 4 milyon harcadı

Ankara Büyükşehir Belediyesinde konserlere astronomik rakamlardaki ödemelerle başlayan ve İstanbul'daki CHP'li Beşiktaş, Esenyurt, Kartal, Sancaktepe ve Beykoz Belediyeleriyle devam eden terör, yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmaları gündemdeki yerini korurken, bir usulsüzlük skandalı da Bursa'da ortaya çıktı. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak için beraberindeki heyetle Bursa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm masraflarının CHP'li Mustafa Bozbey'in Başkanlığındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Özgür Özel ve beraberindeki heyetin konaklama, yemek, temsil ve tanıtım giderlerine tam 4 Milyon TL harcandı. CHP Grup toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Alinur Aktaş hakkında usulsüz ödeme iddialarında bulunan Özgür Özel'in, tüm giderlerinin usulsüz bir şekilde Belediye tarafından karşılanması şaşkınlık yarattı.ALİNUR AKTAŞ'TAN BELGELİ CEVAPCHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedef aldığı önceki dönem Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Aktaş, paylaşımında, "CHP'li belediyelerden yükselen yolsuzluk, usulsüzlük, para kuleleri ve delege pazarlıkları konusunda ne yapacağını bilemeyen Özgür Özel, tertemiz bir şekilde gerçekleştirdiğim Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemiyle ilgili aslı olmayan 'sözde' belgelerle şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunuyor.Tamamen yasal ve hukuki zeminde gerçekleştirilmiş işleri 'usulsüz' iftirasıyla şahsıma yönelik yaptığı bu saldırıyı yargıya taşıyacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiririm. Yolsuzluk ve usulsüzlüğü sizler çok iyi bilirsiniz. Siz konuşuyorsunuz ama ben belge ortaya koyuyorum. CHP Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin ağırlanması, konaklaması ve parti üyelerine, Bursa Büyükşehir Belediye Özel Kalemi bütçesinden yapılan harcamaların belgesini de buradan kamuoyu ile paylaşıyorum" dedi.