IBAN'a para atarken dikkat edin: Artık bu şart aranacak

Son zamanlarda vatandaşların bilgileri ve rızaları olmadan mobil uygulamalarına erişildiği ve yüz binlerce liralık kredili işlemler yapılarak söz konusu miktarın para transferi ile dolandırıcıların hesaplarına yönlendirildiği söyleniyor.Bu durum üzerinde BDDK, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yapılacak olan para transferleri için yeni bir güvenlik tedbirini hayata geçirmek için kolları sıvadı.ARTIK BU ŞART ARANACAKİnternet ya da telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşıalınacak tedbirler şu şekildedir:Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek. Suç tiplerine göresoruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak.Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak.Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak eft, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulamasistemi daha kullanılacak.Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.