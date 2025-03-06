Artvin'de kar mandıranın yolunu kapattı, teleferikli çözüm buldu

Artvin'in Borçka ilçesi Akpınar köyünde mandıra sahibi Hüseyin Dişli, her gün 28 kilometre mesafede olan Akpınar köyünde bulunan mandırasına gidip geliyor.Fakat bu kış, yoğun kar yağışı nedeniyle mandıranın yolu ulaşıma kapanınca, çözümü Karadeniz usulü bir yöntemle buldu.Borçka Baraj Gölü nedeniyle köy yolu uzayınca Dişli, gerek hayvanlarına yem ve ot ihtiyacını taşımak için gerekse sütleri ilçeye daha kısa sürede götürebilmek için, yıllar önce teleferik kurdu.20 kilometrelik mesafedeki yolu teleferikle 400 metreye düşüren ve 1 dakikada geçen Dişli, çektiği video ile kentte gündem oldu.Mandırada bulunan ineklerin buzağıları için her gün mandıraya giden Dişli ve çobanı, buzağıları anneleriyle buluşturuyor. İneklerden elde ettikleri sütleri ise yine teleferik yardımıyla kısa sürede ilçeye götürüyor.Baraj gölünün karşısında bulunan Akpınar köyü ile baraj gölünün diğer tarafından bulunan Civan köyü arasındaki 20 kilometrelik mesafeyi teleferikle, baraj gölü üzerinden 400 metrelik mesafeyi geçerek 1 dakikada aşıyor.Asıl mesleği öğretmenlik olan Hüseyin Dişli, atanamadığı için ticaretle uğraşmaya karar verdi ve 2019 yılında çiftlik kurarak besiciliğe başladı.Mandıra kuran Dişli, ilk 3 yıl para kazanmakta zorlandı ancak son 3 yıldır işler yoluna girmeye başladı. Dişli, bu süreçte karşılaştığı en büyük zorlukları, ulaşım, gübre temini ve özellikle çoban bulma problemi olarak sıraladı.Dişli, kışın bölgedeki kar miktarının 1-2 metreye kadar çıktığını ve iş makinelerinin bu kadar karla başa çıkamadığını belirterek 'Teleferiği kurduğumuzda toplamda 28 kilometre olan mesafeyi 8 kilometreye indirdik. Bu sayede hem zamandan tasarruf ettik hem de maddi açıdan fayda sağladık. Giderken yem, gelirken süt taşıyoruz ve yaklaşık 400 metrelik mesafeyi sadece 1 dakikada geçiyoruz.O gün, yaklaşık 1,5 metre kar yağdı ve yollar kapandı. iş makinelerinin de yolu açamadığı o gün, çözüm olarak teleferikle geçmeye karar verdim. Bu sıradaki yolculuğunu video kaydederek sosyal medyada paylaştım ve video büyük ilgi gördü. Teleferik kullanırken ilk zamanlarda biraz korktum ama daha sonra alıştım' ifadelerine yer verdi.