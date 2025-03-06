Kimse ne olduğunu anlayamadı! Tam 7 metre

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide oluşan obruk, çevre halkını tedirgin etti.Bir kısmı tarlada bir kısmı da tarla yolunu kapsayan obruğu görenler, oluşan yapıyı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk vatandaşları korkuttu.Obruğun farkedilmesi üzerine bölgeye çevre halkının ihbarı ile ekipler bilgilendirildi.Obrukla ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi veren vatandaşlar bölgede inceleme ve araştırma yapılmasını bekliyor.