Kimse ne olduğunu anlayamadı! Tam 7 metre
Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde obruk oluştu.
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide oluşan obruk, çevre halkını tedirgin etti.
Bir kısmı tarlada bir kısmı da tarla yolunu kapsayan obruğu görenler, oluşan yapıyı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
7 METRE GENİŞLİĞİNDE
Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk vatandaşları korkuttu.
Obruğun farkedilmesi üzerine bölgeye çevre halkının ihbarı ile ekipler bilgilendirildi.
Obrukla ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi veren vatandaşlar bölgede inceleme ve araştırma yapılmasını bekliyor.