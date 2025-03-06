Google aramada 'Yapay Zeka Modu'nu duyurdu, Türkiye'ye ne zaman geleceği belirsiz

Yıllardır Google Arama'ya kimse rakip olamamıştı. Ancak ChatGPT'nin yapay zeka arama motoru Amerikan devi için ciddi bir tehdit haline geldi.Bunun üzerine harekete geçen Google, arama motoru için Yapay Zeka Modu'nu duyurdu.Geçen yıl yapay zekanın birden fazla sorguya yanıt verebilmesi için AI Overviews'i duyuran Google birçok hatayla karşılaşmıştı. Bunun üzerine çalışan dev şirket Gemini 2.0 modeliyle desteklenen AI Mode'u geliştirdi.Tam olarak ChatGPT Arama'yla rekabet için geliştirilen bu işlev bakalım başarılı olabilecek mi.Google birçok kullanıcının yapay zekayı kullanmayı tercih ettiğini, çünkü yapay zekanın sanki bir insan gibi doğal tepkiler verdiğini fark etti ve bunun üzerine yoğunlaştı.Google Arama Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein, 'Yapay Zeka modunun amacı, kullanıcılara hiçbir çaba sarf etmeden her şeyi arama olanağı sağlamak' derken AI Mode'un oluşturulmasında binlerce kullanıcıdan gelen geri bildirimlere göre hareket edildiğini söyledi.Piyasaya sürülen AI Mode şimdilik nihai sürüm değil. Daha çok zenginleştirilmiş bir görsel deneyim sunuyor. Örneğin AI Mode'undan belirli akıllı saatleri karşılaştırmasını istediğinizde size karşılaştırmaları gösteren bir grafik üretiyor. Google ayrıca bu modda bu bilgileri topladığı web sitelerine saygı göstererek kaynakları daha belirgin hale getirdi.Şimdilik sadece ABD'de Google One AI Premium aboneliğiyle sunulan Yapay Zeka Modu'nun Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil.