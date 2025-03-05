Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden imarına yönelik bir planın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Kahire'de dün (4 Mart) düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze'nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz' denildi.Arap Birliği, Gazze'nin yeniden imarını öngören 53 milyar dolar maliyetli planın taslak metni üzerinde anlaşmaya vardı. Plana göre, 6 ay içerisinde enkazlar kaldırılacak, geçici konutlar kurulacak. 2 yıllık ilk aşamada 200 bin konut yapılacak, 2,5 yıllık 2. aşamada ise 200 bin konut daha inşa edilecek. Parklar, kültür merkezleri, ticaret limanı, teknoloji merkezi, oteller ve havalimanı da kurulacak."m