Togg T10F ne zaman satışa sunulacak? Ön sipariş tarihi belli oldu!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeli olan T10F'in ne zaman satışa sunulacağı merak ediliyor. T10F'in tanıtıldığı günden bu yana ne zaman satışa çıkacağı araştırılıyordu. İşte Togg T10F'in ön sipariş alınmaya başlayacağı o tarih...

Togg'un yeni modeli olan T10F'in ne zaman satışa çıkacağı herkes tarafından merak ediliyor. T10X modeliyle tüm kullanıcıların kalbini kazanan Togg, geçtiğimiz aylarda yeni sedan modeli T10F'i tanıtmıştı. Yerli ve milli otomobil Togg'un T10F'in ön siparişlerin alınmaya başlayacağı ve satışa çıkaracağı tarih araştırılıyordu. Togg T10F için ön sipariş alınmaya başlayacağı o tarih belli oldu. İşte Togg T10F için merak edilen soruların yanıtları...Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeli olan T10F için ön sipariş alınmaya başlayacağı tarih belli oldu. Togg'un sedan modeli T10F için ön siparişlerin Nisan 2025'te alınmaya başlanacağı ifade edildi. 600 km menzil sunan T10F, 2025'te satışa çıkacak ve üç farklı teknik versiyon ile pazara sunulacak.