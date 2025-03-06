Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Henüz 5 günlükken anne ve babasız kalan ve kazada ağır yaralanan Su Alya bebeğin tedavisi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Yoğun bakımda olan ve entübe edilen minik bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Yonca Haymana Güngör'ün, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kadın doğum doktoru olarak görev yaptığı, eşi Selman Güngör'ün ise bir otomotiv firmasında mühendis olduğu öğrenildi.İstanbul Acıbadem Üniversitesinden mezun olan ve görev yaptığı Düzce'deki hastanede onlarca bebeğin doğumuna eşlik eden doktor Yonca Güngör'ün bebeğine doyamadan kazada ölmesi büyük üzüntü yarattı.Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde önceki akşam yaşanan kaza yürekleri dağladı. İstanbul'dan Düzce'ye seyir halinde olan 33 yaşındaki Selman Güngör idaresindeki 81 DY 180 plakalı lüks otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak Akyazı gişelerindeki beton bariyerlere ok gibi saplandı.Olay yerine gelen sağlık ekibi sürücü Selman Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araç içinden yoğun çabalar sonucu çıkartılan 33 yaşındaki eşi Yonca Haymana Güngör ile 5 günlük bebeği Su Alya Güngör ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen anne Yonga Güngör de yaşamını yitirdi. Anne ve babası kazada ölen 5 günlük bebeğin tedavisi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor. Entübe edilen minik bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Kazada hayatını kaybeden Yonca Haymana Güngör'ün, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kadın doğum doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.İstanbul Acıbadem Üniversitesi mezunu olan Yonca Güngör'ün, Ataşehir'de özel hastanede 5 gün önce doğum yaptığı ve sarılık tedavisi için bebeğini İstanbul'a doktora götürdüğü, dönüş yolunda kazanın olduğu öğrenildi.Selman Güngör'ün ise Düzce'de bir otomotiv firmasında mühendis olarak çalıştığı öğrenildi.Kızlarına doyamadan ölen doktor ve eşi, ikindi namazında Düzce Merkez Büyük Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi köyünde yan yana toprağa verildiler.Düzce Üniversitesi, trafik kazasında ölen Güngör çifti için taziye mesajı yayımladı. Geçtiğimiz yaz evlenen Güngör çiftinin aileleri büyük üzüntü yaşadı.