Beykoz Belediyesi’ndeki suç örgütünün şeması ortaya çıktı! İhale vurgununun kilit ismi belli oldu

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'le ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.Köseler'in yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç başta olmak üzere 21 şüpheli "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından gözaltına alınmış, 13 şüpheli tutuklanmıştı. SABAH, 100 milyon liraya yakın kamu zararı oluşturan suç örgütü olarak hareket eden örgütün şemasına ulaştı.KİLİT İSİM VELİ GÜMÜŞ25 kişilik suç örgütünün lider pozisyonunda Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş yer alıyor. Hiyerarşik olarak bir altında ise Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri Tesisi Yöneticisi Metin Ülgey yer alıyor.Örgüt üyeleri pozisyonlarında ise Köseler'in danışmanları Eyüp Halit Beyazıt ve Gülten Tozanlı ile ihale verilen firmalarda görevli yetkililerin de yer aldığı 11 kişi yer aldı. Örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden şüpheli sayısı ise 12 oldu.İşte örgüt şemasında örgüt üyesi olarak yer alan 11 isim: Tekba Gıda ve BMG Nakliyat Oto yetkilisi Gökcan Kaya, Tekba Gıda yetkilisi Besi Kaya, Emir-Develi Gıda yetkilisi Hakan Unutur, ENM Organizasyon yetkilisi Mustafa Karadağ, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in danışmanı Eyüp Halit Beyazıt, bir diğer danışman Gülten Tozanlı, Mali Gıda yetkilisi Serdar Karahan, ACT Gıda yetkilisi Mahmut Adalı, ADL Medya yetkilisi Onur Demirci, Emir Gıda yetkilileri Volkan ve Nuray Unutur.ATAŞEHİR'DEN GETİRDİĞİ MÜDÜR TANIK OLDUKöseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'le ilgili ifade veren Beykoz Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Mert Kemerci, sözlü talimat vererek herhangi bir doğrudan temin yoluna başvurmadan ürün alınmasını, ihalenin iş sonra yapılmasını istediğini söyledi.BENİMLE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİKemerci ifadesinde, "Veli Gümüş isimli şahısla Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işlerinde çalışan bir personeldi. Aynı belediyede çalıştığımız için tanıştık. Sonra Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi'ne özel kalem müdürü olarak geçiş yaptı.Benim Ataşehir'de çalışmamı beğendiği için benle çalışmak istediğini söyledi. Onun referansıyla Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile görüştüm. Başkan da bana bu departmanda güvenebilecekleri, işten anlayan birini aradıklarını söyledi.Ben de uzun süredir bu işi yaptığımı söyleyince Beykoz Belediyesi'ne işlem müdürü olarak işe başlayacağımı söyledi" ifadelerini kullandı.DOĞRUDAN TEMİN YOLUNA BAŞVURMADILARİşe başladığında Bridge isimli bir sistemde youn bir biçimde toner talebi olduğunu gördüğünü aktaran Kemerci, "Toner stoğunu sorguladığımda depoda herhangi bir toner olmadığının farkına vardım.Veli Gümüş bana sözlü talimat vererek herhangi bir doğrudan temin yoluna başvurmadan ürünleri almamı söyledi. Kısacası dosyasını sonra yaparsın dedi. Ben de Gama Büro ünvanlı firmadan 30-40 parça toner siparişi verdim.Ben yurt dışındayken tonerler geldi. Ancak kimin teslim aldığını bilmiyorum. Bu tonerler Bridge sisteminde talepde bulunan müdürlüklere takıldı. Yaklaşık 1 hafta sonra teknik şartname yazıldı ancak bunun dışında herhangi bir işlem yapılmadı.Bu dosyanın doğrudan temin yoluyla ihale çıkmasının gecikmesinde daha önceki hizmetlerin ve yazılımların dosyası ve bakım anlaşmalarının sene başı sözleşmelerinin yapılmamasından kaynaklıdır" dedi.KAMU ZARARI OLUŞTUKemerci'nin ifadelerini yürütülen soruşturmada ifade veren tanık da doğruladı. Savcılık bu durumu 'adrese teslim ihale' olarak değerlendirdi ve ihale hukukuna aykırı hareket edilerek kamu zararı oluştuğu kaydedildi.TELEFONUNDAKİ VERİLERİ SİLMİŞVeli Gümüş'ün el konulan cep telefonunda yapılan ön incelemede telefonun fotoğraf ve galeri kısmında herhangi bir fotoğraf bulunmadığı, telefonun rehber kısmında sadece 6 kişi olduğu saptandı.Soruşturma birimleri telefonun tüm verilerinin silinmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.