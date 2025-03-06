CHP'li belediye başkanının galoşlu şehit ailesi ziyareti tepki çekti

Seyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Oya Tekin'in bir şehit ailesi ziyaretinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Tekin'in ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı.Görüntülerde Tekin'in topuklu ayakkabılarını çıkartmadığı, üzerine giydiği galoşla eve girdiği görüldü. Tekin'in bu tutumu başta sosyal medya olmak üzere büyük tepkiye neden oldu.KEMAL KILIÇDAROĞLU YASAKLAMIŞTITüm tepkilere rağmen Tekin veya Seyhan Belediyesi'nden henüz bir açıklama yapılmazken hafızalarda 2014 yılı canlandı.2014'te partinin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2015 seçimleri kapsamında partililerle yaptığı toplantıda özelikle kadınları bu konuda uyarmıştı.''GALOŞ TAKAYIM ŞEKERİM' DEMEK YOK'CHP'li kadınlara ev ziyaretlerinde galoş giyme uyarısında bulunan Kılıçdaroğlu'nun 'Evlere topuklu ayakkabılarla girmeyin. Ev ziyaretinde 'Şekerim galoş takayım' yok. Orada yaşayan gibi eve girin.' bu sözleri kamuoyuna yansımıştı.