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Yunanistan'da hükümete gensoru: Atina sokakları karıştı

Komşu ülkede 4 muhalefet partisi, hükümete karşı ortak gensoru sundu. Gensorunun nedeni, 2 yıl önce 57 kişinin öldüğü tren kazası sonrası hükümete duyulan güven kaybıydı. Önergenin ardından Atina sokakları karıştı. Olaylara polis müdahale etti.

Yunanistan'da hükümete gensoru: Atina sokakları karıştı
Ekleme: 6.03.2025 - 09:34 Güncelleme: 6.03.2025 - 09:36 / Editör: Atilla Özbir
Yunanistan'da hükümete gensoru: Atina sokakları karıştı
Yunanistan kaosun eşiğinde...

2023 yılının şubat ayında gerçekleşen tren kazasının ardından Miçotakis hükümeti gensoru önergesiyle karşı karşıya.

Yunanistan'da hükümete gensoru: Atina sokakları karıştı

GENSORU ÖNERGESİ SUNULDU

4 muhalefet partisi, hükümete karşı güven kaybı yaşandığı nedeniyle Yunanistan parlamentosuna gensoru önergesi sundu. Gensoru metninde, 57 kişinin öldüğü tren kazasına dikkat çekilerek, kazadan iki yıl sonra sorumluların bulunup cezalandırılmamış olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

HÜKÜMETE TEPKİLER SÜRÜYOR

Hükümetin tren kazasına neden olan altyapı koşullarında da sorumluluk payı olduğu görüşüne yer verildi.

Kazanın yıldönümü olan 28 Şubat'ta ülke genelinde geniş kapsamlı düzenlenen hükümet karşıtı eylemden sonra hükümete güven sorunu yaşandığı da vurgulandı.

Yunanistan'da hükümete gensoru: Atina sokakları karıştı

ATİNA SOKAKLARI KARIŞTI

Mecliste gensoru önergesi tartışmalarının ardından Atina sokakları ise karıştı.

Parlamento binası önünde toplanan protestocular slogan atarak sorumluların cezalandırılmasını istedi. Kazaya dair ihmallerin ise ortaya çıkarılması talep edildi.

ARBEDE YAŞANDI
Bir grup protestocu ile polis arasında arbede yaşandı. Polise taş ve molotofkokteyli fırlatan protestocular çöp konteynerlerini de ateşe verdi. Polis ise olaylara gözyaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Yunanistan'da hükümete gensoru: Atina sokakları karıştı

GÖZALTILAR VAR

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bir grup eylemci ise parlamento binası önünde oturma eylemi yaptı.

Yunanistan'da hükümete gensoru: Atina sokakları karıştı

ÜLKE ERKEN SEÇİME GİDEBİLİR

Yunanistan parlamentosunda gensoruya ilişkin görüşmelerin ardından 7 Mart akşamı hükümet, güvenoyu isteyecek.

Hükümetin güvenoyu alamaması halindeyse ülke erken seçime gidebilir.

Yunanistan'da hükümete gensoru: Atina sokakları karıştı