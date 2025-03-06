Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor: Tüm piyasalar 14:00'a kilitlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek. Saat 14:00'da açıklanması beklenen kararın 250 baz puan indirim yönünde gelmesi bekleniyor.Merkez Bankası, Ocak ayından yılın ilk toplantısında faizleri 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'den 45'e çekti. Öte yandan AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.Şubat 2025'te yayımlanan Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu faiz beklentisi de belli oldu. Yayımlanan anketin bilgilendirme metninde 'Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 40,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşmiştir' denildi.Diğer yandan küresel kurumlardan TCMB'nin mart ayı faiz kararına ilişkin peş peşe tahminler geldi. Kurumlar 250 baz puan indirim görüşünde birleşti.İşte tüm yabancı kurumların öngörüleriMorgan Stanley 250 bazGoldman Sachs 250 bazDeutsche Bank 250 bazJpMorgan 250 bazBarclays 250 bazCiti Bank 250 bazBofA 250 baz