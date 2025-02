Adana'da DEAŞ operasyonu! 4 kişi yakalandı

Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürütüp, 2019'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen Z.U. (39), A.S. (31), A.E. (25) ile A.V. (50), Adana'daki adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Şüphelilerin tanınmamak ve geçimlerini sağlamak için tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.

Tanınmamak için tarım işçisi kılığına girdiler! Silahlı eylemlere katılan 4 DEAŞ'lı yakalandıSuriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürütüp, 2019'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen Z.U. (39), A.S. (31), A.E. (25) ile A.V. (50), Adana'daki adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Şüphelilerin tanınmamak ve geçimlerini sağlamak için tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girip, Adana'da saklandığı bilgisine ulaştı. Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu Z.U., A.S., A.E. ile A.V.'nin tanınmamak ve geçimlerini sağlamak için Yüreğir ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Yüreğir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 4 şüpheli, gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüphelilerden A.V.'nin, örgütün Suriye'deki kamplarında örgütsel ve silahlı eğitim aldığı, bir süre sözde trafik polisi olarak görev yaptığı belirtildi. Örgüt yöneticileriyle yakın ilişki kuran A.V.'nin, daha sonra örgütün sözde istihbarat bölümünde görev aldığı bildirildi. Diğer şüphelilerden Z.U.'nun Irak'ta, A.S. ve A.E.'nin de Suriye'deki çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldığı kaydedildi. Örgütün güç kaybetmeye başlamasının ardından 2019'da Adana'ya giden şüphelilerin uyuyan hücreye dönüştüğü, bu süreçte örgüt üyeleri görüştükleri öne sürüldü. Gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.