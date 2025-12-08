Bakanlık Açıkladı! Suriyeliler...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye'de 8 Aralık 2024'te yaşanan siyasi dönüşümün ardından gönüllü geri dönüş sürecinin ivme kazandığını söyledi. Yerlikaya, Türkiye'nin iç savaş sürecinde Suriyelilere kapılarını insan hakları çerçevesinde açtığını vurguladı.Yerlikaya, Suriye'deki yeni dönemin Suriyeliler için umut oluşturduğunu belirterek şunları ifade etti:Bir yıl önce Suriye özgürlüğüne kavuştu. Artık ayrılık ve gözyaşı değil; vatanına, toprağına, akrabalarına yeniden kavuşan Suriyelilerin haberleri geliyor. Farklı ülkelere dağılmak zorunda kalan Suriyeliler, ülkelerini yeniden ayağa kaldırmak için geri dönüyor.Bakan Yerlikaya, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana 578 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve düzenli şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı.Ayrıca 2016–2025 yılları arasında toplam gönüllü geri dönüş sayısının 1 milyon 318 bine ulaştığını belirtti.Geri dönüş sürecinin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Yerlikaya, Türkiye'de kaldıkları süre boyunca Türkçe öğrenen ve toplumla bağ kuran Suriyelilerin, ülkelerine döndükten sonra iki halk arasında “gönül elçisi” olmaya devam edeceğini ifade etti.Yerlikaya, süreci yalnızca bir göç hareketi değil, “iki komşu halk arasındaki bağların yeniden güçlenmesi” olarak tanımladı.