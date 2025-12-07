TSMC Düğmeye Bastı!

Çip üretiminin kalbi Tayvan'da atmaya devam ederken, yarı iletken devi kritik bir karar aldı. Şirket, Arizona fabrikasında çalışan yüzlerce mühendisini, yeni nesil üretim tekniklerini öğrenmeleri için deniz aşırı bir eğitime gönderiyor. Bu hamle, geleceğin standardı olacak TSMC 2nm teknolojisi ve 3nm süreçlerinin ABD topraklarında sorunsuz uygulanabilmesi için hayati önem taşıyor.Şu anda Arizona'daki tesis 5nm ve 4nm üretimine odaklanmış durumda. Ancak Liberty Times Net'in raporuna göre, mühendislerin deneyim kazanmasıyla birlikte hedef büyüyecek. Tayvan'daki fabrikaların 2026 sonuna kadar aylık 100 bin wafer kapasitesine ulaşması hedefleniyor ve kapasite şimdiden tamamen dolmuş durumda. Bu yoğunluk, eğitimin önemini daha da artırıyor.ABD'deki ikinci fabrikanın inşaatı sürerken, 3nm üretiminin 2027'nin üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. Asıl devrim niteliğindeki 2nm ve A16 süreçlerinin deneme üretimi için ise hedef 2028 yılı olarak belirlendi.Sektördeki talep patlaması, üreticiyi kapasite artırımına zorluyor. JPMorgan analistlerine göre 3nm kapasitesi 2026'ya kadar sınırlarına ulaşacak. TSMC, bu talebi karşılamak için ana vatanında 28.6 milyar dolarlık yatırımla üç yeni tesis daha kurmayı planlıyor.Geleceğin teknolojisi için en büyük müşteriler ise yine tanıdık. Raporlara göre Apple, yaklaşmakta olan A20 ve A20 Pro işlemcileri için ilk 2nm partisinin yarısından fazlasını şimdiden güvence altına aldı. Grafik devi NVIDIA'nın ise yeni nesil GPU modellerinde A16 düğümünü özel olarak kullanacağı belirtiliyor.