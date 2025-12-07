O İşletim Sistemi Üzdü!

Windows 11 işletim sistemi piyasaya sürüleli uzun zaman geçmesine rağmen, “eski” kardeşi Windows 10 karşısında beklenen ezici üstünlüğü kurmakta zorlanıyor. Kullanım istatistikleri, eski sürümün hala şaşırtıcı derecede popüler olduğunu gözler önüne seriyor. Statcounter tarafından yayınlanan Kasım 2025 verilerine göre, aktif Windows masaüstü bilgisayarların %53,7‘sinde Windows 11 bulunurken, Windows 10 hala pazarın %42,7‘sine hakim durumda. Bu veriler, geçiş sürecinin donanım üreticilerinin beklediğinden çok daha yavaş ilerlediğini kanıtlıyor.Özellikle kurumsal tarafta büyük ölçekli işletim sistemi değişikliklerine karşı daha temkinli bir yaklaşım sergileniyor. Birçok şirket, sistemlerini hemen yükseltmek yerine Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programına güvenerek süreci erteliyor. Analistler bu durumu, eski uygulamalara bağlı kritik sistemleri korumak ve henüz Windows 11 sürücü desteği olmayan özel ekipmanları çalıştırmaya devam etmek için yapılan stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Ayrıca şirketler için bu geçişin maliyeti sadece lisanslama ile sınırlı kalmıyor; uyumluluk testleri ve personel eğitimi gibi süreçler de bütçeleri zorluyor.Donanım üreticileri de bu yavaşlamayı doğrulayan raporlar sunuyor. Örneğin Dell yöneticileri, Windows 11'e geçiş hızının önceki işletim sistemi döngülerine kıyasla çift haneli oranlarda geride kaldığını belirtiyor. Ekonomik belirsizlikler nedeniyle işletmeler, sadece işletim sistemi değişikliklerine bağlı büyük yenileme programlarını devreye sokmakta isteksiz davranıyor. Windows 11'in kurumsal satın alma davranışını anında değiştirecek zorunlu özellikler sunmaması da bu gecikmedeki önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.Tüketici tarafında ise durum biraz daha karmaşık görünüyor. Birçok kullanıcı yeni bir Windows 11 cihaz satın alsa bile, eski Windows 10 bilgisayarlarını ikincil cihaz olarak hafif işler veya yedekleme amacıyla kullanmaya devam ediyor. Bu durum, eski sistemlerin internet trafiği yaratmaya devam etmesine ve kullanım istatistiklerinde yüksek görünmesine neden oluyor. Mevcut veriler, Windows 11'deki büyümenin tam bir cihaz değişiminden ziyade, pazara yeni cihaz eklenmesi şeklinde gerçekleştiğini işaret ediyor.Windows 10'un sunduğu alışkanlıklar ve mevcut üretkenlik araçlarına olan bağlılık, kullanıcıların yeni sürüme geçişini geciktiren faktörler arasında yer alıyor. Kağıt üzerinde Windows 10 yavaş bir düşüş eğiliminde olsa da, Windows 11'in operasyonel avantajlarının sınırlı olması süreci uzatıyor.