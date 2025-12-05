  • USD: 42,36 - 42,44
  • EURO: 49,37 - 49,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

TÜİK tarafından yayınlanan bir raporda, uzun zamandır herkesin merak ettiği "Türkiye'de en çok nereli var?" sorusu cevabını buldu. 2024 yılında açıklanan verilere göre 15 milyon 701 bin 602 nüfusuyla İstanbul, resmi kayıtlarda Türkiye'nin en kalabalık ilidir. Peki, Türkiye'de en çok "nereli" yaşıyor ve herkes kendi memleketinde yaşıyor olsaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte detaylar...

Ekleme: 5.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 5.12.2025 - 11:15 / Editör: Erhan Şimşek
Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?
Resmi kayıtlara göre en kalabalık ilimiz İstanbul olsa da, herkesin kütük sistemine bakıldığında insanların aslen nereli olduğuna bağlı olarak oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Peki, Türkiye'de en çok nereli insanlar yaşıyor? İşte sonucuyla şaşırtan o liste...

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

10. BURSA: 1 milyon 826 bin 285

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

9. ERZURUM: 1 milyon 893 bin 946

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

8. SİVAS: 1 Milyon 950 281

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

7. SAMSUN: 1 milyon 976 bin 178

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

6. İZMİR: 1 milyon 976 bin 581

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

5. ANKARA: 2 milyon 16 bin 454

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

4. DİYARBAKIR: 2 milyon 294 bin 58

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

3. İSTANBUL: 2 milyon 558 bin 75

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

2. KONYA: 2 milyon 603 bin 448

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

1. ŞANLIURFA: 2 milyon 839 bin 823