Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

TÜİK tarafından yayınlanan bir raporda, uzun zamandır herkesin merak ettiği "Türkiye'de en çok nereli var?" sorusu cevabını buldu. 2024 yılında açıklanan verilere göre 15 milyon 701 bin 602 nüfusuyla İstanbul, resmi kayıtlarda Türkiye'nin en kalabalık ilidir. Peki, Türkiye'de en çok "nereli" yaşıyor ve herkes kendi memleketinde yaşıyor olsaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte detaylar...

Resmi kayıtlara göre en kalabalık ilimiz İstanbul olsa da, herkesin kütük sistemine bakıldığında insanların aslen nereli olduğuna bağlı olarak oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Peki, Türkiye'de en çok nereli insanlar yaşıyor? İşte sonucuyla şaşırtan o liste...: 1 milyon 826 bin 285: 1 milyon 893 bin 9461 Milyon 950 281: 1 milyon 976 bin 178: 1 milyon 976 bin 5812 milyon 16 bin 454: 2 milyon 294 bin 58: 2 milyon 558 bin 75: 2 milyon 603 bin 448: 2 milyon 839 bin 823