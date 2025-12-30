Ford'dan Sevindiren Haber!

Ford, Apple CarPlay desteği konusundaki kararlılığını bir kez daha yineleyerek kullanıcılarını sevindiren açıklamalarda bulundu. Şirketin Finans Direktörü (CFO) Sherry House, katıldığı bir konferansta sürücülere araç içi sistemlerde seçenek sunma konusunda oldukça “tutkulu” olduklarını belirtti.House'un bu açıklamaları, şirketin teknoloji yol haritası hakkında sorulan bir soru üzerine 2025 Barclays Küresel Otomotiv ve Mobilite Teknolojileri Konferansı sırasında geldi. House, müşterilere Apple CarPlay konusunda tercih hakkı tanımaya devam edeceklerinin altını çizdi.Ford, CarPlay'in müşterileri tarafından gerçekten sevilen bir ürün olduğunu düşünüyor. Bu nedenle kullanıcıların bu sisteme erişimine izin vermeye devam edecekler. Ayrıca, 2026 yılında kullanıma sunulur sunulmaz Gemini yapay zeka desteğini de araçlarına entegre etmeyi planlıyorlar.Şirket sadece dış kaynaklı sistemlere değil, kendi geliştirdiği yerel uygulamalara da odaklanıyor. Ford'un geliştirdiği en yeni uygulama ve özelliklerin, önceki SYNC4 sürümüne kıyasla etkileşim seviyelerini yaklaşık 20 puan artırdığı belirtiliyor. Ford'un stratejisi; dışarıdan gelen en iyi teknolojileri, müşteri tabanı hakkındaki bilgileri ve kendi geliştirdiği uygulamaları tek bir potada eritmek üzerine kurulu.Birkaç yıl önce bir otomobil üreticisinin zaten desteklediği bir özelliği sürdüreceğini açıklaması haber değeri taşımazdı. Ancak günümüzde, özellikle GM'in (General Motors) CarPlay platformunu tamamen terk etme kararından sonra, Ford'un bu desteği sürdürmesi teknoloji dünyasında ve kullanıcılar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.Ford, mevcut CarPlay sürümüne sadık kalsa da, yeni nesil CarPlay Ultra‘yı destekleyip desteklemeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Apple, Ford'u bir CarPlay Ultra ortağı olarak tanıtsa da, Ford CEO'su Jim Farley kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, CarPlay Ultra'nın ilk sürümünün “uygulanış biçimini” beğenmediğini dile getirmişti. Ancak Farley, Tim Cook ile bu konudaki düşünceleri üzerine “birçok kez” görüştüğünü de doğruladı.CarPlay dünyasında dengeleri değiştirecek bir başka büyük gelişme daha kapıda olabilir. Bloomberg, Kasım ayında Tesla'nın aktif olarak CarPlay desteği üzerinde çalıştığını ve önümüzdeki aylarda bu özelliği kullanıma sunabileceğini bildirdi. Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi ve en büyük CarPlay karşıtlarından biri olan Tesla için bu hamle, stratejide devasa bir değişiklik anlamına geliyor.