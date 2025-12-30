  • USD: 42,86 - 42,94
Fenerbahçe Tribün Liderine Silahlı Saldırı!

Fenerbahçe’nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'in silahlı saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ekleme: 30.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:55 / Editör: Erhan Şimşek
Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden olan İbrahim Gümüştekin'e saldırı...

Gümüştekin'in sabah saatlerinde, Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gümüştekin hastanede tedavi altına alınırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

İKİNCİ KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri olarak bilinen Gümüştekin, 2024 yılının Ocak ayında da silahlı saldırıya uğramıştı.