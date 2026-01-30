En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen yıl kızışsa da, zirvedeki isimler değişmiyor. Buna paralel olarak geride bıraktığımız yıl da Apple'ın liderliğini pekiştirdiği bir sene olarak kayıtlara geçti. Counterpoint Research tarafından yayımlanan son rapora göre, iPhone 16 dünyanın en çok satan akıllı telefonu olmayı başardı.2025 yılı küresel satış raporu, üst üste dördüncü kez listenin ilk 10 sırasını kimseye bırakmayan Apple ve Samsung'un pazar üzerindeki mutlak hakimiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Listede yer alan 10 model, dünya genelindeki toplam akıllı telefon satışlarının yaklaşık %19'unu oluşturdu. İşte sıralama:Apple iPhone 16Apple iPhone 16 Pro MaxApple iPhone 16 ProApple iPhone 17 Pro MaxSamsung Galaxy A16 5GSamsung Galaxy A06 4GApple iPhone 17Apple iPhone 15Samsung Galaxy S25 UltraApple iPhone 16eApple, en çok satanlar listesindeki ilk 10 sıranın 7'sini tek başına elinde bulunduruyor. Listenin zirvesinde iPhone 16 var. Samsung ise listede beşinci, altıncı ve dokuzuncu sıralarda kendine yer buldu. Bu modeller ise sırasıyla Galaxy A16 5G, Galaxy A06 4G ve Galaxy S25 Ultra oldu. Güney Koreli teknoloji devinin özellikle bütçe dostu 'A serisi' modelleriyle geniş kitlelere ulaştığı görülüyor.Listenin dördüncü sırasında yer alan iPhone 17 Pro Max, yeni nesil bir cihaz olmasına rağmen kısa sürede gösterdiği satış başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Buna ek olarak temel iPhone 17 modelinin daha yüksek ekran yenileme hızı, RAM miktarının artırılması ve daha büyük temel depolama alanı gibi önemli yükseltmeler sayesinde kullanıcılardan yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.