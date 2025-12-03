Google Tepki Çekiyor!

Yapay zeka teknolojileri, kullanıcıların isteyip istemediğine bakılmaksızın Google servislerinin her alanına yayılmaya devam ediyor. Şirketin son denemesi, milyonlarca Android kullanıcısının günlük haber kaynağı olan Google Keşfet üzerinde gerçekleşiyor. Son günlerde Google Keşfet akışında listelenen bazı makalelerin başlıklarının yapay zeka tarafından değiştirildiği ortaya çıktı. Ancak bu durum, teknoloji dünyasında içerik doğruluğu konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.The Verge tarafından fark edilen bu test sürecinde, yayıncıların orijinal haber başlıklarının yerine yapay zeka tarafından üretilen yeni başlıkların kullanıldığı görüldü. Ne yazık ki bu yeni başlıkların bazıları yanıltıcı veya tamamen yanlış bilgiler içeriyor. Örneğin, Ars Technica'nın “Valve'ın Steam Machine'i bir konsol gibi görünüyor ancak fiyatının öyle olmasını beklemeyin” başlıklı haberi, yapay zeka tarafından yeniden yazılarak “Steam Machine fiyatı açıklandı” şeklinde sunuldu.Oysa haberin içeriğinde veya donanım üreticisi Valve tarafından yapılan açıklamalarda henüz herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmamıştı. Benzer şekilde, Engadget editörleri de yaptıkları incelemelerde bazı içeriklerde orijinal başlıkların korunduğunu ancak altında yapay zeka tarafından oluşturulmuş özetlerin yer aldığını tespit etti. Her iki durumda da Google, içeriğin yapay zeka ile oluşturulduğuna ve hatalar içerebileceğine dair ufak bir uyarı etiketi ekliyor.Google sözcüsü Mallory Deleon, karşılaşılan bu örneklerin Keşfet kullanıcılarının küçük bir bölümünü kapsayan bir arayüz deneyi olduğunu doğruladı. Şirket, bu tasarımsal değişikliğin amacının kullanıcıların bağlantılara tıklamadan önce konu detaylarını daha kolay anlamalarını sağlamak olduğunu belirtiyor. Ancak yayıncılar, Google'ın içerikleri üzerinde bu denli değişiklik yapmasından ve okuyucu ile yayıncı arasındaki “aracı” rolünden pek memnun görünmüyor.Google'ın yayıncılar ve medya kuruluşları ile olan ilişkisi, telif ve gelir paylaşımı konuları nedeniyle zaten hassas bir zeminde ilerliyor. Öte yandan Google Arama deneyiminde daha fazla yapay zeka görmek isteyenler için de gelişmeler var. Haber Medyası Birliği tarafından eleştirilen “AI Mode” özelliğinin mobil arama platformuna daha entegre hale getirildiği ve ayrı sekmeler yerine “AI Genel Bakış” özelliği ile aynı ekranda test edildiği şirket yöneticileri tarafından açıklandı.