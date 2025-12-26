Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Devam...

Ege Bölgesinde bulutlu bir hava hakim. İç kesimlerde yağışlar da görülüyor. Sıcaklıklar İzmir'de 15, Muğla'da 13, Afyonkarahisar'da 6 derece ölçülüyor.Akdeniz Bölgesinde bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Bölgenin doğusunda yerel yağışlar etkili oluyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Antalya ve Adana'da 20, Kahramanmaraş'ta 13, Hatay'da 15 derece ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinde yağışlı bir hava hakim. Bu yağışların doğu kesimlerde yerel kar yağışları şeklinde görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları ise bölgede 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor. Sivas ve dolaylarında 5 derecenin de altına iniyor.Karadeniz Bölgesinde yağışlar etkili oluyor. Bölgenin batısında ve yükseklerinde bu yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülüyor. Gündüz sıcaklıkları Bolu'da 3, Samsun'da 8, Trabzon'da 10 derece ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinde yağışlı bir hava hakim. Kuzey ve güney kesimlerde yağışlar kar şeklinde etkili oluyor. Sıcaklıklar Malatya'da 9, Hakkari'de 3 derece ölçülüyor. Kars'ta günün en yüksek sıcaklığı 0 dereceği aşamıyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağışlı bir hava görülüyor. 10 ile 15 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü 10 derecenin altına iniyor.